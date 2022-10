Video Verona - Milan 1 - 2 | Giroud sbaglia un gol già fatto davanti a Montipò

Nella gara della 10ª giornata di Serie A, il Milan vince aper 2 - 1. Decide un gol di Tonali nel finale. Eppure, i rossoneri potevano già ...Nella gara della 10ª giornata di Serie A, il Milan vince aper 2 - 1. Decide un gol di Tonali nel finale. A inizio secondo tempo, episodio ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...