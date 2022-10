VIDEO – Higuain scoppia in lacrime | le immagini fanno il giro del mondo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 18 ottobre 2022) Lo aveva annunciato in conferenza, questa notte è diventato realtà, Gonzalolascia per sempre il calcio giocato. A 34 anni l’ex attaccante del Napoli ha chiuso definitivamente la sua carriera da calciatore professionista, lo ha fatto con l’Inter Miami in MLS. Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate dall’argentino al termine della sua ultima partita ufficiale: “Spero che la gente mi ricorderà come una brava persona, questa è la cosa più importante. Nella vita si può vincere e perdere ma non è questo quello che ti caratterizza. Essere una brava persona è quello che conta di più in assoluto. Mi ha fatto molto piacere ricevere cosi tanti messaggi. Quando smetti di giocare a calcio di solito nessuno ti scrive, il telefono non squilla più” (Photo by Michael Reaves/Getty Images) Ma quello che ha toccato ilintero sono state le ...