ilmessaggero.it

... eravamo già tutti convinti di votare per Ignazio La Russa al secondo turno,sapete cos'ha ... I due, per esempio, hanno una posizione diversa sull'assegnazione delledelle Camere. '...... la situazione potrebbe sbloccarsi dato che molto dipende dai "giochi" sulledelle ... M5S E PD Come già affermato in precedenza, dall'accordo sui capigruppo dipenderàmolto sull'... Vicepresidenze, poi Copasir e Vigilanza Rai: Terzo Polo escluso dalle nomine. Perché sono così importanti Risolti i contrasti tra Meloni e Berlusconi, la maggioranza può avviarsi alle consultazioni lasciando che siano i partiti di opposizione ad azzannarsi tra loro per le poltrone restanti.Polemica per l’iniziativa di un bar del centro storico. Il titolare: «Non sono omofobo». L’associazione: «Discriminazione di cui non c’è bisogno» ...