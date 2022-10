Vicepresidenze chiudono puzzle delle Camere | poi consultazioni Nuovo governo tra il 24-27

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 18 ottobre 2022) In Parlamento si sono formati i gruppi parlamentari e oggi sono stati eletti i presidenti dei gruppi che parteciperanno alleal Quirinale. Per completare il percorso istituzionale mancano ancora gli uffici di presidenzadue(al Senato si chiama Consiglio di Presidenza) che verranno eletti domani. Da quel momento in poi potranno essere convocate leal Quirinale per la formazione del, presumibilmente giovedì 20. Confermata la delegazione unitaria del centrodestra gli incontri del presidente della Repubblica non si dilungheranno troppo e tra venerdì e sabato Sergio Mattarella potrebbe affidare l'incarico a quella che sarà indicata dalla maggioranza parlamentare come presidente del Consiglio, a meno di sorprese clamorose, Giorgia ...