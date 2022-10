Verso il governo | Meloni | “Siamo a un ottimo punto” Berlusconi indica Ronzulli e Cattaneo capigruppo a Senato e Camera Fonti maggioranza | l’Agricoltura non andrà alla Lega

, Melonil'esecutivo: tutte le notizie in diretta I nomi - Tajani Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito 3,99/settimana ...... secondo gli ultimi sondaggi politici, resta il Pd di Enrico Letta: avviatiun Congresso con ...che deve comporre i gruppi parlamentari per impostare l'opposizione nei primi mesi del...Secondo i numeri dell’ente confessionale della Cei, nel 2021 la povertà è arrivata al massimo storico in Italia e il sussidio pubblico introdotto nel 2019 dal governo Conte I raggiunge ... tutti ...Nelle settimane scorse, all'indomani della vittoria del Centrodestra alla elezioni politiche del 25 settembre, su queste pagine scrivevamo che con ogni probabilità il nuovo ministro della Salute sareb ...