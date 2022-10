Verso il governo | Berlusconi | “Meloni ha detto sì su Casellati alla Giustizia” Salvini e Tajani che avrà anche gli Esteri vicepremier Eletti i capogruppo di Camera e Senato

... mettendo così a repentaglio il percorso della BiHl'Ue", ha affermato. Presentando il ... la Commissione europea ha chiesto una rapida formazione dele delle autorità a tutti i livelli, ...... anche perché una direttiva delle scoraggia. Una delle preoccupazioni delle autorità, ... le aziende di credito cinesi sono esposte per l'11% dei loro bilancii mutui alle famiglie e per ...Silvio Berlusconi cede, va a 'casa' di Giorgia Meloni, in via della Scrofa, e quasi subisce la tregua con la leader di Fratelli d'Italia. Un'ora e mezzo dopo, insieme annunciano ...Verso il governo, Meloni: 'Siamo a un ottimo punto'. Nordio, Cav vuole vedermi Grande piacere e onore. 'Le mie idee sulla giustizia erano note prima di candidarmi' ha detto il neodeputato di Fdi (ANS ...