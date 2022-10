Verso il governo | Berlusconi | “Meloni ha detto sì su Casellati alla Giustizia” Ma FdI tace Salvini e Tajani che avrà anche gli Esteri vicepremier Eletti i capogruppo di Camera e Senato

Leggi anche Berlusconi 'ricompensa' Ronzulli dopo il KO sul ministero, la fedelissima capogruppo al Senato: alla Camera CattaneoilMeloni, tutti i nomi dei possibili ministri Il ...Dall'antifascismo di ieri a quello di oggi, orientato contro la minaccia di Putinl'Ucraina e ... l'occasione per rilanciare il concetto di Europa arriva proprio con ila breve nominato ...Piemontese, 68 anni, è un berlusconiano doc. Inizia a fare politica negli anni '70 a livello locale, per approdare in Parlamento nel 2008. La sua carriera e i suoi precedenti politici non sempre felic ...A quasi un mese dal voto, nel partito che ha perso le elezioni, regna l’immobilismo. Segretario, capigruppo, direzione, assemblea. Tutto come prima. Uguale a ...