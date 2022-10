Verona | scuolabus finito in un fosso con 9 bimbi a bordo | l’autista era ubriaco Tutti gli alunni sono rimasti feriti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022)alla guida di uno. Con questa accusa è stato denunciato ed è stata ritirata la patente alche il 14 ottobre èfuori strada a Minerve, in provincia di, mentre stava riportando a casa alcunidelle scuole elementari. I 9 bambini asinell’incidente, solo una è in grave condizioni ma non in pericolo di vita. Loè uscito di strada ein un. Il guidatore in un primo momento ha raccontato alle forze dell’ordine di essere uscito dalla carreggiata per evitare uno scontro frontale, ma una volta sottoposto all’alcol test aveva un tasso alcolemico di 1.5 grammi nel sangue. Il limite per ...