OA Sport

... tra cui Eurobasket 2022 e i2023 . L'Eurobasket sarà solo l'antipasto di una stagione ... il football americano con la Italian Football League e la European League of Football , lacon ...... tra cui 12 velisti azzurri che proveranno inizialmente ad accedere in Gold Fleet per poi mettere nel mirino la qualificazione per le Medal Series con in palio le medaglie. Foto: Pagina FB ... Vela, Mondiali IQ Foil 2022: ottimo avvio a Brest per Marta Maggetti, Nicolò Renna e Daniele Benedetti nelle qualificazioni Si è concluso nelle acque di Sistiana il Campionato Europeo ORC di Vela dedicato alle “Sportboat “, imbarcazioni sportive di lunghezza compresa fra i 6,00 e i 9,15 metri di lunghezza. La flotta di 21 ...Al via il campionato del mondo di vela J/70 che si svolge fino al 22 ottobre al Principato di Monaco. Si tratta del primo campionato mondiale che si tiene nel ...