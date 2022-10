Usa questo ingrediente in tutte le tue pulizie | ha salvato milioni di persone

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 18 ottobre 2022) Siete in cerca di un prezioso alleato per facilitavi le faccende domestiche? Allora dovreste conoscere le innumerevoli risorse del sale. Unche può rivelarsi utilissimo per la pulizia della casa. Utilizzarlo, poi, significa risparmiare un po’ di soldini. Ma non solo. Inmodo, si evita di usare prodotti chimici che, a lungo andare, potrebbero dare problemi. Ma bando alle ciance. Date un’occhiata a come e quando usarlo. La differenza sarà netta e non potrete più farne a meno. Come utilizzare il sale per pulire la casa SPUGNE E PANNI DA CUCINA Trasferite i panni da cucina sporchi e le spugne da lavare in una ciotola ampia. Dopodiché aggiungete un cucchiaio di sale e l’acqua bollente, fino a coprire completamente le spugne. Lasciate riposare il tutto per 30 minuti in modo tale da igienizzarli. Allo scoccare della mezz’ora, li ...