Usa | Marjorie Green | se GOP vince elezioni di midterm impeachment per Biden

(Di martedì 18 ottobre 2022) Una richiesta didel presidente Joeper aver abusato della sua posizione per favorire gli affari del figlio Hunter in Ucraina: questa l'agenda dei Repubblicani in caso di vittoria alledi, secondo una delle principali esponenti dell'ala più reazionaria e filotrumpiana del GOP,Taylore.e, in un lungo articolo pubblicato su The New York Times, sostiene di averne parlato con il leader dei Repubblicani alla Camera dei Rappresentanti, Kevin McCarthy, il quale sarebbe sostanzialmente d'accordo a procedere purché vi siano delle prove certe.e preferirebbe un approccio più aggressivo: "Credo che per essere un bravo speaker e favorire la base mi darà carta bianca. E se non lo fa la base ne sarà molto ...

Agenzia askanews

Roma, 18 ott. (askanews) - Una richiesta di impeachment del presidente Joe Biden per aver abusato della sua posizione per favorire gli affari del figlio Hunter in Ucraina: questa l'agenda dei Repubbli ...