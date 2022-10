Uomini e Donne | Vittoria Deganello è incinta ma è giallo sul papà del bambino | “Non avrei mai voluto affrontare una gravidanza da sola”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’ex corteggiatrice diè al quarto mese di, ma in questi mesi così delicati e densi di emozioni non potrà contare sul sostegno deldella creatura che porta in grembo. I contorni di questa storia non sono molto definiti, ma ci sono alcune certezze che consentono di fare il punto della situazione. La, che prese parte al dating show di Canale 5 conquistando il tronista Mattia Marciano nella stagione 2017/2018, ha condiviso sui social il video dell’ecografia prendendo in prestito alcuni versi di Piccola stella di Ultimo: “Sei risorsa sei il cielo e sei il mondo. Io e te…. Ti amo”. Ed è proprio quel “io e te” che lascia intuire comesi stia trovando daa gestire la ...