(Di martedì 18 ottobre 2022) Clima pesante nel Mstera causa del deludente rendimento della squadra: ladiprende posizione. Una stagione nata fin da subito sotto una cattiva stella e proseguita ancora peggio. Non decolla il rendimento di Cristiano, autore di appena 2 reti ed un assist in 14 presenze complessive con la maglia del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SerieANews

... inoltre, all'entratavivo della stagione delle trimestrali, che oggi vedrà la diffusione dei conti, tra gli altri, di Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lockheed Martin,Airlines e Netflix.... che all'OM sta cercando il rilancio dopo sei stagioni anonime al Manchester. Quella di ... "Mbemba è un leader silenzioso, è davvero molto importante nello spogliatoio ed è fondamentale... United nel caos, interviene anche la famiglia di Ronaldo: tifosi spiazzati Mango ha registrato una crescita del 24,8 per cento del fatturato, a quota 1,214 miliardi di euro, nella prima metà dell'anno fiscale in corso. L'azienda ha ...Escludendo l'impatto dello yen più debole, la società ha sottolineato che l'utile operativo è aumentato di circa il 14 per cento. La società prevede ...