Una popstar maledetta che «oggi farebbe il fotoreporter di guerra» | dice il regista-attore

(Di martedì 18 ottobre 2022) Michele Placido finalmente racconta il suo Caravaggio: è infatti ossessionato dalla figura di pittore rivoluzionario e maledetto, dal genio e dall’assassino capace di illuminare il mondo dell’arte con i suoi chiaroscuri, dai tempi dell’accademia. Placido firma L’ombra di Caravaggio, il suo 14esimo film, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e dal 3 novembre nelle sale. “L’ombra di Caravaggio”: il film di Michele Placido sul pittore guarda le foto A interpretare Michelangelo Merisi ha chiamato l’amico Riccardo Scamarcio, che aveva già diretto in Romanzo criminale e ne Il grande sogno. Il ...

MovieDigger

In occasione del venticinquesimo anniversario dell'uscita della canzone, lehanno regalato al pubblicoversione alternativa del videoclip del singolo ottenendo decine di migliaia di ...Shakira ha regalatobreve anticipazione della canzone. shakira, il post su instagram ... tutti i video Il filmato, dalla durata di pochi secondi, vede protagonisti lae Ozuna ; il post ha ... ERO UNA POPSTAR | Recensione del film Netflix Sembra che Billie Eilish abbia una nuova fiamma, dopo la fine della relazione con l'attore Matthew Tyler Vorce. La popstar pare infatti avere un nuovo flirt con un suo collega, insieme al quale è stat ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Spice Girls, pubblicata una nuova versione di Spice Up Your Life per il 25° anniversario ...