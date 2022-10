Una crisi segue l' altra | ecco come si preparano le aziende tedesche nel 2022

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) ASSAGO, Italia, 18 ottobre/PRNewswire/Gli effetti delladovuta al coronavirus continuano a tenere saldamente in pugno molti settori industriali. A causa delle difficoltà nelle forniture, dell'inflazione e della guerra in Ucraina, i problemi si aggravano ulteriormente. Secondo l'Handelsblatt, il quotidiano tedesco di economia e finanza, circa un terzo delle grandi imprese prevede per ilperdite di fatturato rispetto all'anno precedente.indica uno studio di Deloitte, oltre all'aumento dei costi dell'energia, per tre quarti delle imprese tra i rischi maggiori figurano i rischi geopolitici. Prima della pandemia di coronavirus le fiere specializzate rappresentavano uno dei palcoscenici più importanti per l'acquisizione di nuovi clienti. Cosa fare allora se le fiere principali non si svolgono più ...