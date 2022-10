Un milione di bambini si mobilita oggi | Ecco per quale motivo

... sono già une 150.000 le dosi a disposizione, che potranno aumentare di altre 230.000 ... infine, la vaccinazione antinfluenzale sarà offerta gratuitamente anche ae bambine sani dai 6 ...Oggi è una delle principali cause di morte per ial di sotto dei cinque anni in tutto il mondo, e ogni anno toglie la vita a più di 1di. E ora questo numero rischia di ...Giornata mondiale dell’alimentazione: Save the Children, 13,6 milioni di bambini con meno di 5 anni in pericolo di vita a causa della malnutrizione acuta e grave. Ben 59 milioni quelli che rischiano d ...Nella capitale “colpita la centrale elettrica”. Attaccate più infrastrutture energetiche a Dnipro e Zhytomyr. Esplosione nella città natale del presidente ucraino. “Rapiti due dipendenti della central ...