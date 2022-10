Ultime Notizie – Terzo Polo | tra Calenda e Renzi prime crepe

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non sarà gelo ma qualche malumore c’è in casa. A quanto riferiscono fonti di primo piano all’Adnkronos, la questione della delegazione al Colle avrebbe creato un corto circuito tra i due leader di Azione e Italia Viva. Nello specifico si racconta che in un colloquio tra i due, Matteoavrebbe avanzato l’ipotesi di ‘saltare’ la consultazioni ma senza che la cosa venisse definita. Un’ipotesi, insomma. Ma poi Carlol’ha raccontata come cosa fatta. Una mossa non del tutto gradita. Quando ci saranno le consultazioni “non sarà fisicamente presente”, dice Matteo Richetti di Azione. Da Italia Viva in realtà la cosa non è confermata. Comunque la parola d’ordine per tutti è che non ci sono tensioni, ne tantomeno ‘gelo’. “Ma se...