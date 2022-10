Ultime Notizie – Juve-Empoli | Chiesa verso il rientro | possibile convocazione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 18 ottobre 2022) Settimana decisiva in casantus per ildi Federico, che potrebbe essere convocato già per la sfida con l’di venerdì 21 ottobre. L’attaccante è ai box da Roma-dello scorso 9 gennaio, quando si era infortunato al legamento crociato del ginocchio sinistro. Da giorni l’ex Fiorentina si sta allenando con i compagni alla Continassa in attesa di recuperare la migliore condizione. Intanto spera di tornare tra i convocati: la decisione spetterà al tecnico Massimiliano Allegri, dopo un confronto con il giocatore. Laattende anche ildi Paul Pogba. Sul centrocampista francese, reduce dall’intervento al menisco, si concentra anche l’attenzione del ct dei bleus, Didier Deschamps. “Il recupero di Pogba sta andando bene”, dice il tecnico ...