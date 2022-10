Ultime Notizie – Cristoforetti | “Esperienza intensa e sfidante | grata per opportunità”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 18 ottobre 2022) “E’ stata un’da tanti punti di vista”. Così l’astronauta italiana Samanthaalla sua prima conferenza stampa dopo il rientro dalla sua seconda missione sulla stazione spaziale internazionale, Minerva, sottolineando la sua gratitudine per questa seconda. A bordo della stazione spaziale c’è un “clima molto bello”, di “affiatamento, di legami forti in un gruppo che lavora insieme per gli stessi obiettivi” mettendo “davanti le cose che uniscono e da parte quello che è conflittuale”, afferma, aggiungendo che “la stazione spaziale mi manca e mancherà, ho passato un anno lì in quasi in due missioni”. Lì “si può vivere in modo che sulla Terra non è possibile: l’assenza di peso”, afferma. “Dal punto di vista fisico la tuta russa è molto rigida, ed era ...