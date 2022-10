Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata | 266 contagi e nessun morto | bollettino 18 ottobre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sono 266 i nuovida coronavirus18in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un un totale di 1.205 tamponi eseguiti. Nello stesso report sono state registrate 316 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 33 (-1) di cuio in terapia intensiva: 16 nell’ospedale di Potenza; 17 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 5.230. Per la campagna vaccinale, finora le somministrazioni sono state in tutto 1.293.546, di cui 84,7 per cento di prime, 80 per cento di seconde, 65,1 per cento di terze e 3,8 per cento di quarte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione