Ultime Notizie – Coppa Italia | Torino-Cittadella 4-0 | granata agli ottavi con Milan

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ildi Ivan Juric cala il poker e supera 4-0 ilnella sfida dei sedicesimi di finale di. Igrazie al rotondo successo sfideranno ilnegli. Il successo della formazione di casa è arrivato grazie alle reti di Radonjic al 21? del primo tempo e dei gol nella ripresa di Pellegri al 55?, di Schuurs al 76? e di Zima al’80’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

TEMI: incidente A4 incidente mortale incidente mortale a4 Maurizio Durì mortale a4 mortale autostrada vittima incidente a4Tragedia sull'A4, la vittima è un manager di Udine Bonus ...Nicolò Barella (Inter) 6.39 CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleUno degli attori americani più iconici degli ultimi 50 anni di TV e sit-com, ovvero l’ex pugile Tony Danza, è stato annunciato come membro del cast della stagione 2 dell’attesissimo And Just Like That ...Rodrigo de Paul sta attraversando un momento difficile all'Atletico Madrid. Alle prestazioni tutt'altro che esaltanti si è aggiunta nelle ultime settimane la polemica generata da una sua foto a… Leggi ...