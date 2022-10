Ultime Notizie – Caro energia | Ue mette in campo nuovo pacchetto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 18 ottobre 2022), la Ueinunper contrastare i rincari continui del gas e, a cascata, delle bollette che famiglie e imprese faticano sempre di più a pagare.presentato questo pomeriggio dalla Commissione europea a Strasburgo. Tra i punti principali un tetto “dinamico” e “temporaneo” ai prezzi del gas, a breve, da utilizzare sul Ttf olandese ma estendibile ad altre piazze europee. Entro marzo 2023, un benchmark complementare al Ttf, specificamente concepito per il gas naturale liquefatto (Gnl). Stabilizzatori automatici per limitare la volatilità intraday sulla piazza olandese. Una rinnovata spinta agli acquisti congiunti in vista dell’inverno 2023-24. Un salvagente per le utilities, alle prese con richiami di margine sempre ...