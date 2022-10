Ultime Notizie – A Regina Coeli detenuto non si sveglia da almeno 4 mesi | la denuncia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nel carcere dic’è ‘l’uomo che dorme’, daquattronon si. Ha 28 anni, è originario del Pakistan, ed è soprannominato dal personale ‘il simulatore’. A raccontare la storia Susanna Marietti, coordinatrice dell’associazione Antigone, che ha incontrato l’uomo a giugno scorso. “In questiho chiesto, spiegazioni, soluzioni. Ma non sono riuscita ad arrivare a capo di nulla”, spiega Marietti. “L’ho incontrato in una stanza di degenza del centro clinico del carcere. Dormiva. O comunque era sdraiato sul letto, a occhi chiusi e immobile. L’infermiere mi ha spiegato che il ragazzo dorme sempre. Lui gli svuota il catetere, gli cambia il pannolone, gli infila un po’ di cibo liquido in bocca che l’uomo deglutisce in maniera ...

Sky Tg24

E le preghiere e le cure sembrano portare i primi frutti: nelleore Blake ha pubblicato un ... Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliorie storie di LaZampa, ...TEMI: agente ferito udineudine polizia udine rissa friuli rissa fvg rissa udine rissa viale leopardi udineViolenta rissa tra stranieri a Udine, ferito un agente della ... Cronaca, ultime notizie di oggi 18 ottobre. Arrestato a Milano truffatore da 100 mln. LIVE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'azienda è fra le prime in Italia a ottenere l'attestazione. L'ad Luzzatto: "L’obiettivo è migliorare l’inclusione ...