Ultime Notizie – A Montichiari focus Ismea su ‘Futuro stalle italiane tra nuova Pac e mercato’

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Il futuro delletraPac e mercato“. E’ questo il titolo del convegno organizzato dall’, che si svolgerà sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso la Sala Giuseppe Scaldini, al primo piano del Centro Fieraa Brescia, nell’ambito della 94^ Fiera Agricola Zootecnica Italiana. Nel corso del Convegno, organizzato in collaborazione con la Regione Lombardia, verrà fornita una panoramica completa del settore della zootecnia da latte in Italia, dalle novità introdotte con il Piano Strategico della Pac 2023-2027alla situazione del mercato attuale e prospettica, considerando l’impatto della crisi energetica sui costi di produzione degli allevamenti, sino alle dinamiche dei consumi delle famiglie fortemente condizionate dalle tensioni inflattive. Interverranno ...

Sky Tg24

E le preghiere e le cure sembrano portare i primi frutti: nelleore Blake ha pubblicato un ... Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliorie storie di LaZampa, ...TEMI: agente ferito udineudine polizia udine rissa friuli rissa fvg rissa udine rissa viale leopardi udineViolenta rissa tra stranieri a Udine, ferito un agente della ... Cronaca, ultime notizie di oggi 18 ottobre. Arrestato a Milano truffatore da 100 mln. LIVE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'azienda è fra le prime in Italia a ottenere l'attestazione. L'ad Luzzatto: "L’obiettivo è migliorare l’inclusione ...