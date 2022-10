Ue | la Superlega è contro modello europeo dello sport

(Di martedì 18 ottobre 2022) BRUXELLES - E' "di competenza europea" "qualunque idea di accordi o intese paneuropee come la cosiddettaeuropea" di calcio. "Sarebbe un circuito chiuso formato dai club più ricchi, che si ...

Schinas, che è commissario per la Promozione del nostro stile di vita europeo, ha parlato dellaal question time al Parlamento europeo dedicato alla protezione delle infrastrutture critiche ...... "Tuteliamo il modello europeo di sport" il vice presidente della Commissione Ue Margaritis Schinas ha parlato al Parlamento europeo della, ribadendo ancora una volta il no al progetto. Di ...Altro pesante schiaffo per la Superlega. Lo dà, e lo dà forte, il vice presidente della Commissione Ue Margaritis Schinas al Parlamento europeo Queste le sue parole E’ “di competenza europea” “qualunq ...Il vicepresidente della Commissione al Parlamento europeo: "Sarebbe un circuito chiuso formato dai club più ricchi, che si spartirebbero ...