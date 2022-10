UE contro la Superlega | “Contravviene al modello europeo dello sport | non si farà”

(Di martedì 18 ottobre 2022) “E’ di competenza europea qualunque idea di accordi o intese paneuropee come la cosiddettaeuropea. Sarebbe un circuito chiuso formato dai club più ricchi, che si spartirebbero tra loro circa cinque miliardi di euro all’anno, a discapito degli altri. Questototalmente al”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Europea, Margaritis Schinas, in un discorso al Parlamento UE attaccando l’idea di una: “Andare a sostituire le intese nazionali non è nostro compito, invece la salvaguardia dell’apertura del calcio a livellolo è, ed è collegato aldiche deve essere tutelato. I ...

