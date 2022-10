(Di martedì 18 ottobre 2022) Idelspengono un incendio scoppiato in un magazzinoche unha preso di mira la citta' di. 18 ottobre 2022

Agenzia ANSA

del fuoco spengono un incendio scoppiato in un magazzino dopo che un attacco russo ha preso di mira la citta' di Kharkiv. 18 ottobre 2022... idel fuoco hanno estratto dalle macerie il cadavere di un uomo. Un'altra vittima è stata registrata nella regione di Belgorod. Inoltre, la compagnia energetica stataleEnergoatom ha ... Ucraina, vigili del fuoco al lavoro dopo l'attacco russo a Kharkiv - Mondo I vigili del fuoco spengono un incendio scoppiato in un magazzino dopo che un attacco russo ha preso di mira la citta' di Kharkiv.I missili lanciati dalle forze di Mosca avevano per obiettivo infrastrutture critiche del paese, ma hanno centrato anche edifici civili. La ...