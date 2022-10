Tutte le novità della nuova edizione de Il Collegio

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 ottobre 2022) Questa sera su Rai 2 a partire dalle ore 21:20 circa riapriranno i battenti de Il. L’di quest’anno del docu-reality sarà contraddistinta da tantissime. La prima riguarda sicuramente la voce narrante, che non è più quella di Giancarlo Magalli, ma questo non è tutto. Vediamo, dunque, tutto quello che è stato introdotto quest’anno per apportare una ventata di freschezza. Ecco la prima grandedell’di quest’anno de IlL’di quest’anno de Ilpartirà stasera, martedì 18 ottobre e sarà caratterizzata da 8 puntate. I protagonisti indiscussi saranno, come sempre, i ragazzi. Essi si troveranno a vivere l’esperienzaterza media nel 1958. Si tratta dell’anno ...