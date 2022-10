TS – Bremer | la Juventus | il Brasile | dietro tutto c’è Deborah

Leggi su justcalcio

(Di martedì 18 ottobre 2022) 2022-10-18 12:29:45 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia disport: TORINO – Gleisonha ricevuto il premio dell’Aia (l’associazione calciatori italiani) quale miglior difensore centrale dello scorso campionato. Accanto a lui, come sempre nei momenti importanti, la moglieClaudino. E’ lei la sua forza, con la piccolina di casa.che sta con Gleison da quando erano poco più che adolescenti.che gli consentirà anche di diventare italiano a tutti gli effetti. L’iter per ricevere il passaporto è partito da tempo. Logica la soddisfazione di entrambi per il premio. Scrive la moglie di: «Gran Galà del Calcio. Congratulazioni amore per essere tra i migliori 11 giocatori della stagione 21/22! Siamo orgogliosi e felici del tuo successo. Hai lottato ...