Tribunali da incubo dal Piemonte alla Sicilia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Crepe sui muri, soffitti scoperti, calcinacci, muffa, archivi in abbandono. La giustizia casca a pezzi. E non è solo un modo di dire. A mostrarlo, senza filtri, è l’Associazione nazionale magistrati (Anm) con un dossier fotografico che certifica le condizioni di degrado in cui versa l’edilizia giudiziaria. In tutta Italia, dal, isono in condizioni disperate. Un dossier fotografico dell’Anm certifica le condizioni di degrado in cui versa in tutta Italia l’edilizia giudiziaria Così, oltre a fare i conti con i problemi di organico che pregiudicano il corretto funzionamento della macchina, gli operatori sono spesso costretti a lavorare inche versano in situazioni catastrofiche. Da Alessandria a Roma, passando per Ancona, Chieti, Bari e Catania. Da nord a sud per ...