(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Coinvolgere i giovani e offrire loro nuove opportunità dianche attraverso percorsi scolastici mirati a colmare il gap tra domanda e offerta di. Come Associazione nazionale bus turistici abbiamo svolto analisi e formulato proposte per far comprendere l’importanza della formazione degli operatori della guida”. A dirlo Riccardo Verona, presidente di An.bti (Associazione nazionale bus turistici), nel corso dei lavori della decima edizione di Ibe (Intermobility and bus expo) al Rimini Expo Centre. “Saranno – spiega – figure sempre più specializzate e capaci di gestire sistemi di trasporto più articolati ed interconnessi. Diventeranno buscon competenze legate all’utilizzo di più lingue straniere e la loro professionalità sarà rivolta anche agli aspetti gestionali delle attività. Ancora oggi, e il ...

Adnkronos

: "Come associazione ci auguriamo che nel medio periodo si arrivi a bus turistici con motore ...rappresenta una delle principali soluzioni per la decarbonizzazione del settore dei. Grazie ...e ASSTRA, UNRAEE, ANFIA, Regione Emilia Romagna, Conferenza Stato Regioni settore Mobilità , ... Sono state avviate media partnership strategiche con il Gruppo IlSole24Ore, Il Mondo dei, ... Trasporti, An.bti: con 8mila posti di lavoro a disposizione nasce la figura del bus manager (Adnkronos) - "Coinvolgere i giovani e offrire loro nuove opportunità di lavoro anche attraverso percorsi scolastici mirati a colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro. Come Associazione nazional ...A IBE Intermobility and Bus Expo dal 12 al 14 ottobre, sarà presente anche Infogestweb-Golia, la software house veronese attiva nella produzione di piattaforme di fleet management per il trasporto. Un ...