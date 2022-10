Totti e Noemi | gli amici raccontano della loro famiglia allargata

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilary Blasi è sempre più bella e libera ma FrancescoBocchi sono già una. Molti si chiedono da quanto fossero in realtà in crisie Ilary visto che lui ha già voltato pagina, così coinvolto in una uova storia d’amore, al centro di un’altra. Sono gliche sembra abbiano confidato al settimanale DiPiù dei retroscena importantinuova vita dell’ex calciatore. Abbiamo già visto i figli di Francescoe Ilary Blasi incontrare più volte il padre con la nuova compagna e sembra che lui desideri portarli con sé il più possibile. Ci sono progetti importanti per la nuova coppia, ed è importante anche il legame che i figliBocchi sembrano avere con Francesco. I ...