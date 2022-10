Totti-Blasi | parla la figlia Chanel | il commento lascia tutti di stucco

(Di martedì 18 ottobre 2022) Che periodaccio per l’ex coppia. A gettar benzina sul fuoco la bellissima. La stoccata è senza parole. Continua dall’estate e attira sempre più curiosità la diatriba.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Dopo l'annuncio della separazione ufficiale tra Francescoe Ilary, i figlia della coppia stanno affrontando a loro modo il sofferto addio tra i genitori. La più grande, Chanel , sta cercando di assorbire il colpo e sui social è sempre più ...E ancora, sulla nuova vita didopo l'addio alla: Noi amici storici ce lo siamo ripreso: Noemi gli ha fatto ritrovare il ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il video di Chanel Totti su Tik Tok ha fatto il giro della rete. Prende in giro suo padre ma non sono immagini banali ...