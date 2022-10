Torino | in Coppa Italia solo sorrisi | che poker al Cittadella E ora c' è il Milan

Una sassata di Radonjic, l'opportunismo di Pellegri, il tris di Schuurs e il colpo di testa di Zima spingono Juric agli ottavi dellaItalia dove si spalancheranno le porte di San Siro (a ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico Grandee Cittadella si affrontano nel match valido per il Secondo Turno dellaItalia 2022/23.- ...... che passeggia sul Cittadella di Gorini e chiude con il punteggio di 4-0 la sfida dell’Olimpico Grande Torino, valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Agli ottavi i granata si concedono la sfida ...Il Torino strappa la qualificazione per gli ottavi di finale di Coppa Italia vincendo 4-0 in casa contro il Cittadella. Una gara che nel primo tempo è stata più combattuta di quanto non dica il ...