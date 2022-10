Torino-Cittadella- 4-0 | il rombo battente del Toro

(Di martedì 18 ottobre 2022) Oggi 18 Ottobre nello Stadio Olimpico Grandealle ore 21:00 si è disputata la partita- valida per la Coppa Italia. Alla fine i Granata battono i Veneti con un risultato pesante di 4-0 grazie ad una grande prestazione. In rete per la squadra di Juric Radonjic, Pellegri, Schuurs e Zima. Ilaccede dunque alla fase successiva, dove affronterà il Milan che inizierà la sua competizione agli ottavi. Per iluna sconfitta pesante.: formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali(3-4-2-1): Milinkovic Savic, Zima, Schuurs, Buongiorno, Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda, Vlasic, Radonjic, Pellegri. Allenatore: ...

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato al termine della sfida contro il Cittadella di Coppa Italia. 20:30 Sampdoria - Roma 0 - 1 20:45 Lecce - Fiorentina 1 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Villarreal - Osasuna 2 - 0 CALCIO - COPPA ITALIA 18:00 Genoa - SPAL 1 - 0 21:00 Torino - Cittadella 4 - 0