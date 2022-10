Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono lasciati? Le parole del ballerino fanno tremare i fan

(Di martedì 18 ottobre 2022)si? Da giorni i fan dell’influencer e delnon si chiedono altro visto che i due non appaiono insieme sui social come erano abituati a fare, forse è solo colpa dei loro impegni? Ildi Amici è impegnato in quel di Genova per un progetto mentreè sempre impegnato con la tv e questo lo trattiene a Milano, questo spiegherebbe il loro allontanamento, almeno fisico, ma è davvero così che stanno le cose? A rompere il ghiaccio, volente o nolente, è stato proprioche, preso di mira sui social e riempito di domande riguardo alla ...

Non sembra essere un periodo molto facile, almeno in termini di coppia, perStanziani . I due, forse per i troppi impegni di lavoro, sembrano essere distanti. In tal senso, ...Continuano a essere sempre più insistenti, le voci sulla presunta crisi trae il fidanzatoStanzani . In queste ultime settimane ai fan della coppia non sono sfuggiti i mancati commenti del talentuoso ballerino nel profilo Instagram del fidanzato, e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Tommaso ha dunque lasciato intendere che quello attuale non è per lui un buon momento, soprattutto dal punto di vista della sua vita privata. Ecco il video con le parole di Tommaso Stanzani sulla sua ...