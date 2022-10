Tiziano Renzi e la moglie Laura assolti in appello per il caso fatture false. «Il fatto non costituisce reato»

La Corte d'Appello di Firenze ha assolto ' perché il fatto non costituisce reato 'e la moglie Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteoattuale leader di Italia Viva, nel processo per le fatture false. LA SENTENZA SUI GENITORI DI MATTEOCondannato, ma ...La Corte d'Appello di Firenze ha assolto "perché il fatto non costituisce reato"e la moglie Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteoattuale leader di Italia Viva, nel processo per le fatture false. Condannato, ma con la pena ridotta a nove mesi, l'...Fatture false, assolti in appello Tiziano Renzi e la moglie Laura. Il figlio: «Giustizia dopo anni di dolore». La Corte d'Appello di Firenze ...La Corte d'Appello di Firenze ha assolto «perché il fatto non costituisce reato» Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo ...