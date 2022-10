Terremoto | il sud Italia trema all’alba | torna la paura | magnitudo ed epicentro

(Di martedì 18 ottobre 2022) La terra èta are al sudnelle prime ore del giorno. L’evento, che è stato segnalato da INGV, segue una serie di episodi che si sono verificati negli ultimi giorni. Tutti i dettagli: zone,ed. I disastri sismici insono molto frequenti, in media si contano uno ogni quattro o cinque anni. Proprio per questa ragione quando viene avvertita una scossa molte persone sono prese dal panico. Questa volta, come abbiamo anticipato, il fenomeno ha interessato la parte meridionale del paese. A comunicare l’evento sono stati i sismografi di Roma. fonte foto: AdobeStockL’è uno dei paesi a più alto rischio sismico di tutto il Mediterraneo. Questo soprattutto per la sua storia geologica, poiché si trova nella zona ...

... 53 km aovest di Crotone. Le scosse registrate ieri L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato in Italia nella giornata di ieri una sola scossa didi magnitudo 2.0 ...Foto @OpenStreetMap Contributors Scossa didi magnitudo 2.7 alItalia, tutti i dettagli e gli altri sismi del giorno nel nostro Paese L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato in Italia nella giornata di oggi ,...In Cile la terra trema. C'è stato un terremoto di magnitudo 5.2. Al momento non ci sono danni o vittime. Avvertito anche in Bolivia e Perù.Nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto in località Torino con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter: i dettagli Ingv ...