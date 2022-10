Tennistavolo | Qualificazioni Europei a squadre 2023 | Italia maschile in Repubblica Ceca con una formazione sperimentale

(Di martedì 18 ottobre 2022) Inizierà domani, mercoledì 19 ottobre, il cammino dell’nella prima fase delleaglidi, manifestazione che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 10 al 17 settembre: gli azzurri sono inseriti nel Gruppo A5 cone Slovacchia. In questa prima fase le prime due del girone accederanno direttamente alle finali di Malmö, mentre la terza classificata disputerà la seconda fase delle, che assegnerà gli ultimi dieci posti a disposizione: l’, guidata da Lorenzo Nannoni, esordirà domani, mercoledì 19 ottobre, ad Havlickuv-Brod, in casa della. Per il ...

Valdarnopost

Ora per l'Italia femminile, così come per quella maschile, l'attenzione si sposta sulleagli Europei a squadre del prossimo anno: sarebbe auspicabile la conquista immediata del pass, senza dover passare per il secondo step. Azzurre con Repubblica Ceca e Portogallo, azzurri ...Sanremo Taggia Imperia) coordinatore ed ideatore della kermesse, si è registrata una ...ha dato lustro al 'Ping Pong for Unicef' presenziando all'appuntamento dellesvoltesi ... En-plein di vittorie per il Tennistavolo Valdarno nella terza di campionato Sotto gli occhi vigili del dottor Franco Cirio (Presidente Unicef Liguria) e del Raffaele Regina di Taggia (Presidente della A.S.D. Tennistavolo Sanremo Taggia Imperia) coordinatore ed ideatore della ...Sotto gli occhi vigili del Dott. Cirio Franco (Presidente Unicef Liguria) e del Sig. Regina Raffaele di Taggia (Presidente della A.S.D. Tennistavolo Sanremo Taggia Imperia) coordinatore ed ideatore de ...