Tennis Ceriano nel nuovo circuito lombardo di padel

(Di martedì 18 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Non solo Serie A2 per il Club, che durante questo stop di due settimane del campionato ha concretizzato la propria partecipazione a una delle venti tappe del “Pro 1000”, ildipromosso dal Comitato regionaledella Feder. Nel tabellone di terza categoria si è imposta la coppia formata da Filippo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

Melania Delai/Emma Belluomini (I) 64 64 Classifica: 3 (1)Beinasco (Torino) 3 (1) Tc Rungg ... che inciampa all'esordio di fronte al proprio pubblico contro il CT: di Elena Foggia l'...2' DI LETTURA È pronta ai nastri di partenza la squadra femminile didel Cus Catania Team, neopromossa in Serie A2, che quest'anno incontrerà formazioni strutturate quali Ct, Società Canottieri Casale, Park Genova, Tc Prato e Ct Bologna che vantano ... Tennis Ceriano nel nuovo circuito padel Lombardia Debutto vincente in serie A2 per il Club tennis Ceriano: dopo la vittoria di Prato, debutto in casa a Saronno contro il Cus Catania ...Vince all'esordio la formazione femminile del CT Ceriano, sconfiggendo le toscane con uno scarto di 2 set. Ceriano Laghetto. Un inizio migliore di questo non si poteva immaginare: il Club Tennis Ceria ...