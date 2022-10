Telepedaggio - L' Antitrust indaga su Autostrade per presunti ostacoli a UnipolMove

(Di martedì 18 ottobre 2022) L'Autorità garante per la concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti diper l'Italia per verificare se ci siano gli estremi di un abuso di posizione dominante posto in essere tramite l'Aiscat, l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, in violazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'ipotesi al vaglio riguarda un comportamento atto a escludere od ostacolare l'ingresso di nuovi fornitori nel mercato del. La denuncia. L'istruttoria prende le mosse da una denuncia della società UnipolTech, ideatrice del dispositivo direcentemente immesso sul mercato. Dagli atti risulterebbe cheper l'Italia, che gestisce circa la metà della rete italiana a pedaggio, attraverso il suo "ruolo ...

