Telefoni e droga ai detenuti in cambio di soldi | arrestato il Garante

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Figura anche Pietro Ioia,dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Napoli, tra le otto persone arrestate dai carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli) in quanto ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e corruzione. Secondo gli inquirenti Ioia, avvalendosi del suo ruolo che gli consentiva libero accesso all’interno delle carceri, introduceva, previo compenso, cellulari e. L’ACCADUTO – Ildei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Napoli Pietro Ioia, tuttora in carica, che figura tra le ...

Secondo gli inquirenti gli arrestati avevano messo in piedi un'associazione a delinquere per introdurrecellulari enel carcere di Poggioreale, a Napoli. I militari del Nucleo ...Secondo gli inquirenti Ioia, avvalendosi del suo ruolo che gli consentiva libero accesso all'interno delle carceri, introduceva, previo compenso, cellulari e(Adnkronos) – Droga e cellulari in carcere, otto arresti tra cui il garante per i detenuti. L’indagine è stata svolta dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna. Gli a ...Pietro Ioia è uno degli otto arrestati dai carabinieri nel corso di un’indagine su quanto accadeva a Poggioreale ...