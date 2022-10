Tabellone Coppa Italia | le partite dei sedicesimi e il calendario completo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Si torna in campo per la, si giocano idi finale. La competizione è sempre molto importante per le squadrene, anche per le medie e le piccole. Si parte da martedì 18 ottobre con alcune sfide interessanti, il Genoa contro la Spal e il Torino contro il Cittadella. Mercoledì le sfide tra Spezia e Brescia, poi l’interessante Parma-Bari e la sorpresa Udinese contro il Monza. Giovedì la Cremonese contro il Modena, la Samopdoria contro l’Ascoli e Bologna-Cagliari. Agli ottavi di finale Inter, Atalanta, Lazio, Juventus, Napoli; Roma, Fiorentina e Milan. LedeiMartedì 18 ottobre Genoa-Spal: ore 18 Torino-Cittadella: ore 21Mercoledì 19 ottobre Spezia-Brescia: ore 15 Parma-Bari: ore 18 Udinese-Monza: ore 21Giovedì 20 ottobre Cremonese -Modena: ...

