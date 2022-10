Sul nucleare la Germania ci ripensa | posticipata al prossimo anno la chiusura delle centrali

Ma un impiego diretto della Bielorussiacampo ucraino, così come di Teheran, potrebbe ... Per Teheran, inoltre, è in ballo il cruciale negoziato per rilanciare l'accordosiglato nel 2015 e ..." La centraledi Zaporizhzhia ha nuovamente interrotto l'approvvigionamento energetico ... le conseguenzepiano economico, sociale e geopolitico; il coinvolgimento dei due "blocchi" della ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...I Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto sold out (53 mila biglietti venduti) in 12 ore e adesso non resta che pensare a un tour negli stadi più ampio ...