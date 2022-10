Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi | scoppia il caso sul flirt

(Di martedì 18 ottobre 2022)De… la presunta frequentazione che è diventata un vero e propriomediatico. A lasciare senza parole sono i nuovi retroscena che sono stati forniti sulla vicinanza tra i due vip. Nel corso degli anni gli appassionati di gossip hanno visto affiancato il nome diDea quello di numerose donne, anche se iin questione non hanno mai trovato poi una reale conferma, lasciando spazio poi all’unica donna del suo cuore… ovvero Belen Rodriguez. Eppure, sembrerebbe che non molto tempo fa lo showman campano avrebbe avuto un intensoproprio con, il quale avrebbe poi lasciato spazio ad un’amicizia anche sei ...

NerdPool

Al nome di Paola è stato affiancato il nome diDe. I rumors hanno riferito di una presunta frequentazione dei due, cosa che però è stata smentita dalla diretta interessata. Certa, ...Su Rai 2: Stasera tutto è possibile , la nuova edizione del game show condotto daDeha fatto compagnia a 1.535.000 spettatori pari al 9.8 % di share. Rai 3: PresaDiretta, il ... Star Comics: LE CRONACHE DI ATLANTIDE di Stefano Martino Atlantide, anno 10.890 a.C. “Gli uomini hanno conquistato il mare, il cielo e la terra. Le mani adunche del potere hanno stritolato il cuore che dormiva ...Stefano De Martino e Antonino Spinalbese rivali (per un periodo) in amore e...pure in tv! Lunedì 17 ottobre sono entrambi in onda: il primo conduce Stasera tutto è possibile su Rai Due, il secondo è p ...