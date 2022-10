Spotify Platinum | nuovo abbonamento | come attivarlo e quali sono i costi

Il nuovo piano di abbonamento mensile della piattaforma di streaming musicale era stato annunciato da tempo e ora sembra che stia per arrivare. Con tante novità esclusive.dovrebbe essere, a breve, la terza tipologia di abbonamento che gli utenti del servizio di streaming musicale potrebbero essere in grado di sottoscrivere. Andrebbe infatti ad ......due anni da quandoha annunciato che avrebbe lanciato un'offerta con piano HiFi. Dopo il ritardo ormai prolungato, l'azienda potrebbe essere vicina al debutto. Questo nuovo 'piano' ...Spotify sta lavorando ad un nuovo abbonamento, più costoso, e con un pacchetto di perk ancora più ricco. Si chiama Platinum ed include l'audio HiFi.Netflix ha deciso di introdurre una novità che seppur comoda ed efficace potrebbe non essere così positiva per gli utenti. Parliamo della possibilità di trasferire il proprio profilo ossia tutte le cr ...