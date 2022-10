Sportboat | il team di Fiumicino sul podio all’Europeo ORC di Vela

(Di martedì 18 ottobre 2022) Si è concluso nelle acque di Sistiana il Campionato Europeo ORC didedicato alle ““, imbarcazioni sportive di lunghezza compresa fra i 6,00 e i 9,15 metri di lunghezza. La flotta di 21 equipaggi dell’ORCEuropean Championship 2022, pur regatando insieme, con la stessa partenza e sullo stesso campo di regata, è stata separata in 11 barche della Divisione A e 10 della Divisione B, in base alle caratteristiche di rapporto peso-potenza di ognuna di esse. Sei le prove disputate nei tre giorni di regata di cui una costiera di 21 miglia il primo giorno e cinque attorno alle boe su percorso a bastone bolina-poppa. Regate molto tecniche con venti leggeri dai 7 ai dieci nodi organizzate dal Diporto Nautico Sistiana nello splendido scenario del golfo di Trieste. In acqua anche l’equipaggio di Milù 4, dell’armatore e ...

... si è disputata la prima prova dell' ORCEuropean Championship, campionato europeo di ... timoniere del Melges 24 Il Grigio: 'Siamo molto soddisfatti di questo risultato perché il nostro...... si è disputata la prima prova dell' ORCEuropean Championship, campionato europeo di ... timoniere del Melges 24 Il Grigio: 'Siamo molto soddisfatti di questo risultato perché il nostro...Utilizziamo cookie tecnici e analitici, come indicato nella cookie policy e per le finalità ivi previste. Cliccando su “Accetta” acconsenti all’utilizzo di tutti i cookie. Se vuoi personalizzare la ge ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...