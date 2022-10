Spezia Brescia | i convocati di Gotti per la sfida di Coppa Italia

Commenta per primo Portieri: Andrenacci, Lezzerini, Difensori: Huard, Adorni, Mangraviti, Cistana, Jallow, Pace Centrocampisti: Van de Looi, Ndoj, Garofalo, Bisoli, Bertagnoli, Nuamah, Labojko ...Commenta per primo Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski. Difensori: Holm, Ampadu, Kiwior, Hristov, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou. Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Beck, Ellertsson, Sher, Agudelo, ...La partita Spezia - Brescia di Mercoledì 19 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2 ...'Non dobbiamo pensare al Venezia, esiste solo la sfida con lo Spezia' BRESCIA (ITALPRESS) - 'Per noi domani è una finale, la Coppa Italia è ...