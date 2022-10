Spezia-Brescia domani in tv | orario e diretta streaming Coppa Italia 2022 2023

(Di martedì 18 ottobre 2022) Allo Stadio Alberto Picco lodi Gotti ospita ilnel match valido per i sedicesimi di finale della. Nel turno precedente, le Aquile hanno sconfitto nettamente il Como, mentre ilha superato il Pisa 4-1 all’Arena Garibaldi. Appuntamento, mercoledì 19 ottobre, alle ore 15. La partita verrò trasmessa in chiaro su1, mentre losi potrà seguire su Mediaset Play. SportFace.

