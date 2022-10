Spazi | giardini e atrii dell’istituto | come fruirne? Socialità | movimento | passeggiate nella natura Scarica un esempio di regolamentazione del loro utilizzo

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il ritmo veloce della vita moderna può “prosciugare”, utilizzando un termine che rende assai bene cosa capita agli alunni e non solo a essi (anche a docenti e genitori) mentalmente e fisicamente. Aggiungi le tensioni di una pandemia che nei due anni precedenti ha fiaccato anche i più tenaci e i più forti e queste sfide possono moltiplicarsi. Immagina di essere uno studente di scuola e di doverti concentrare sull'apprendimento e lo studio durante questo periodo. Essere uno studente attento può essere difficile nei momenti migliori per non parlare dello sfondo di così tanti disordini globali (la guerra in Ucraina ha di fatto moltiplicato questi fattori di stress) e preoccupazioni per la salute e la sicurezza (una possibile ripresa della pandemia nel periodo invernale con contagi che potrebbero, nuovamente, interferire sulle relazioni umane). Queste tensioni hanno moltiplicato le sfide ...